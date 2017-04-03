«بدأت من الخيشة والجردل» و«ندمت على التاتو».. حكاية ليلى عز العرب

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ليلى عز العرب واحدة من الفنانات اللاتي ظهرن على الساحة الفنية مؤخرًا، وأثبتت نفسها بأدوارها المختلفة، أدلت ببعض التصريحات عن حياتها الشخصية والفنية، والتي أثارت حولها الجدل، ويرصد موقع "التحرير- لايف" أبرزها.

1- ندمت على التاتو

عبّرت ليلى عز العرب عن ندمها بسبب خضوعها لعمل "تاتو" بحواجبها، في إحدى مراكز التجميل، وقالت في حوارها ببرنامج "تلاتة في واحد" المذاع على قناة "أون تي في": " إن كل مرحلة فى عمر الإنسان ولها جمالها وبريقها، وكما يقول المثل "كل فولة ولها كيال"..جمالى جمال روحى، ومش بحب الراجل اللى بشنب".

ووضّحت تجربتها السيئة مع "التاتو" قائلة: "الحواجب الرفيعة كانت هى الموضة فى السبعينيات، وكنت مجنونة قبل أن يتم اختراع التاتو، ولأول وآخر مرة أذهب لبيوتى سنتر وعملت التاتو وكان أسوأ تجربة فى الحياة مررت بها، وعانت منه كثيراً وكان هذا أكبر قرار ندمت عليه".

2- الستات زمان جمالهم في بساطتهم

قدّمت ليلى للسيدات نصيحة بالبساطة، قائلة: "الستات زمان كان جمالهم في بساطتهم لكن احنا دلوقتي بندي وش مجعون زي مانا عاملة".

3- بدأت من الخيشة والجردل

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روت ليلى عن بداياتها وحياتها قبل التمثيل، خلال لقائها ببرنامج "اللمة الحلوة" المذاع على قناة "المحور"، وقالت: "أنا كنت أصغر خريجة فى مصر وأول عملى كان فى الأرشيف، بدأت من “الخيشة والجردل” حتى وصلت لمديرة بنك، وأيضًا فى التمثيل بدأت من مكتب الريجيسير حتى أصبحت ممثلة".

4- أتمنى تجسيد دور مرأة شعبية

أعربت ليلى عن امنيتها في تمثيل دور المرأة الشعبية في الحارة المصرية، كما تمنت التمثيل أمام الفنان كريم عبد العزيز، والذي وصفته بالفنان الـ"مخضرم".

5- كنت كومبارس صامت

قالت ليلى: "فى البداية أنا بدأت كمبارس وكنت وقتها مديرة بنك ، وأول أعمالى كان مشهد واحد"، وأشارت إلى الجميع قابلها بالفرح في العمل حتى أبنائها.

6- شعرت بالخوف على نجلي بسبب "1000 مبروك"

كشفت عن خوفها وفزعها على نجلها، بعد مشهد وفاة إبنها بفيلم "1000 مبروك" والذي جسده الفنان أحمد حلمي، قائلة أنها شعرت بفزع وخشيت أن يُصاب نجلها بأذى بعد صرختها في المشهد بكلمة "ابني"، لافتة إلى اتصالها به بعد ذلك هاتفياً للاطمئنان عليه.