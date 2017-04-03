استعار من صديقه السلاح .. فمات برصاصة "طائشة"

كتب - محمد شعبان:

لقي طالب مصرعه، إثر إصابته بطلق خرطوش بالوجه أثناء عبثه بالسلاح داخل منزله بمنطقة الوراق.

تلقى العميد عمرو حافظ، مأمور قسم الوراق، إخطارا من شرطة النجدة بمصرع شاب بطلق خرطوش بدائرة القسم.

فانتقل مأمور القسم إلى محل البلاغ، وكشفت تحريات الرائد هاني مندرو، رئيس مباحث الوراق، أن أحد أصدقاء المتوفى منحه فرد خرطوش لاستخدامه في حفل زفاف، لكنه طلب الاحتفاظ به لليوم التالي.

وتوصلت تحريات العقيد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث شمال الجيزة، أن الطالب 21 عاما قام بالاستحام فور وصوله الشقة، ولدى خروجه أخذ يعبث بالسلاح، فخرجت طلقة بطريق الخطا، أصابت وجهه إصابات بالغة أودت بحياته.

تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.