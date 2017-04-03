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إصابة ضابط برصاص قناصة استهدفته في كمين أمني بالعريش

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إصابة ضابط برصاص قناصة استهدفته في كمين أمني بالعريش إصابة ضابط برصاص قناصة استهدفته في كمين أمني بالعريش

مصراوي Masrawy

إصابة ضابط برصاص قناصة

القاهرة - (مصراوي):

أصيب ضابط شرطة، اليوم الاثنين، برصاص عناصر قناصة استهدفت كمينًا أمنيًا بشارع جسر الوادي وسط مدينة العريش.

وأكد مصدر أمني أن الكمين يقع بدائرة قسم أول العريش، والمصاب الملازم أول السيد السيد أبوالعلا، ويبلغ من العمر 28 عامًا.
وأشار المصدر إلى انه جرى نقل المصاب للعلاج بالمستشفى العسكري بالعريش.

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مصراوي Masrawy

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