بالصور.. إحالة 20 عاملًا بوحدتين صحيتين في سمنود للتحقيق

الغربية – مروة شاهين

أحال المحاسب أحمد عبدالسميع مقبل، رئيس مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، 20 من العاملين بوحدتي صحة الراهبين وبهبيت الحجارة للتحقيق أمام النيابة الإدارية بسبب ما وصفه الإهمال الوظيفي بتركهم عملهم خلال المواعيد الرسمية.

كان رئيس مركز ومدينة سمنود، أجرى مرور مفاجئ علي الوحدة الصحية بقرية الراهبين لمراجعة انتظام العمل ومدى جودة تقديم الخدمات للمواطنين المترددين عليها، ورصد خلالها تسرب 5 أطباء.

وبمرور رئيس المدينة على وحدة صحة قرية بهبيت الحجارة رصد تسرب 15 طبيبًا وممرضة وإداريًا فأصدر قراره المتقدم.