أخبار عاجلة

فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب -
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. إحالة 20 عاملًا بوحدتين صحيتين في سمنود للتحقيق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إحالة 20 عاملًا بوحدتين صحيتين في سمنود للتحقيق (1)إحالة 20 عاملًا بوحدتين صحيتين في سمنود للتحقيق (1)

إحالة 20 عاملًا بوحدتين صحيتين في سمنود للتحقيق (2)إحالة 20 عاملًا بوحدتين صحيتين في سمنود للتحقيق (2)

إحالة 20 عاملًا بوحدتين صحيتين في سمنود للتحقيقإحالة 20 عاملًا بوحدتين صحيتين في سمنود للتحقيق

إحالة 20 عاملًا بوحدتين صحيتين في سمنود للتحقيق (4)إحالة 20 عاملًا بوحدتين صحيتين في سمنود للتحقيق (4)

الغربية – مروة شاهين
أحال المحاسب أحمد عبدالسميع مقبل، رئيس مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، 20 من العاملين بوحدتي صحة الراهبين وبهبيت الحجارة للتحقيق أمام النيابة الإدارية بسبب ما وصفه الإهمال الوظيفي بتركهم عملهم خلال المواعيد الرسمية.
كان رئيس مركز ومدينة سمنود، أجرى مرور مفاجئ علي الوحدة الصحية بقرية الراهبين لمراجعة انتظام العمل ومدى جودة تقديم الخدمات للمواطنين المترددين عليها، ورصد خلالها تسرب 5 أطباء.

وبمرور رئيس المدينة على وحدة صحة قرية بهبيت الحجارة رصد تسرب 15 طبيبًا وممرضة وإداريًا فأصدر قراره المتقدم.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص