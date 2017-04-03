"الغرفة التجارية" تخاطب محافظ دمياط لإعادة النظر في مواعيد إغلاق المقاهي

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دمياط – محمد إبراهيم:

قال النائب محمد الزيني، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، إنه خاطب الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ الإقليم، للمطالبة بإعادة بحث قرار مواعيد إغلاق المقاهي في مراكز المحافظة، مؤكدًا أنه يضر بمصالح العاملين بها.

وأوضح الزيني، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أنه عقد اجتماعًا مع عدد من أصحاب المقاهي الذين أعربوا عن استيائهم من القرار، لأنهم يتضررون منه، وتوجهوا إلى الغرفة التجارية لأنها تتضمن شعبة تخصهم وتهتم ببحث مشاكلهم والعمل على حلها.

وخيّم الظلام على شوارع مدينة دمياط، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد تطبيق قرار إغلاق المقاهي بعد الثانية عشرة صباحًا، للمرة الأولى في حملة ترأسها الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ الإقليم وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية جابت أحياء الشرباصي والشبطاني وميدان سرور وشارع الجلاء ومنطقة باب الحرس، ما أثار جدلًا كبيرًا بين الأهالي بين مؤيد ومعارض للقرار.

كما شملت الحملة التنبيه على المقاهي بالغلق دون تحرير محاضر في أول أيام تنفيذ القرار مع التنبيه على تحرير محاضر شرطية في حال مخالفة القرار، وفرض غرامات مالية على أصحاب المقاهي المخالفة.

وأصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه قبل أيام قرارًا بتحديد مواعيد إغلاق المقاهي بجميع أنحاء محافظة دمياط، حيث تقرر أن يتم تحديد الساعة 11.30 مساء لإغلاق المقاهي "شتاء"، وفي الساعة 12.30 صباحا "صيفا"، مع استثناء المناطق السياحية وهي "مدينتي راس البر ودمياط الجديدة" من هذا القرار.

وأصدر محافظ دمياط، تكليفاته لجميع الأجهزة المعنية من شرطة المرافق، ومباحث التموين، والآداب العامة، والقوي العاملة، وإدارة الصحة والسلامة المهنية، بالتعاون التام بين جميع هذه الأجهزة لتنفيذ ذلك، علي أن يتم تطبيق القانون الجديد، والذي ينص علي السجن شهرًا و2000 جنيه غرامة للمخالفين، ومصادرة جميع المضبوطات في حالة تكرار المخالفة.

كما أصدر قرارا بإغلاق جميع المقاهي غير المرخصة بالمحافظة، اعتبارا من أول مايو المقبل، علي أن يكون هناك فرصة لتوفيق أوضاعها.