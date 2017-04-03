تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية

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قام حي شرق مدينة نصر برئاسة مصطفى عبد العزيز، بتطوير ورفع كفاءة ميداني انبي والحي السابع بمشاركة المجتمع المدني، ممثلا في جمعية المصباح المضئ وجمعية التنمية والعطاء وبمشاركة شباب الحي والأجهزة المعاونة بالحي في تطوير الميدانين برفع كافة المخلفات والإشغالات وإعادة طلاء البردورات وأعمدة الإنارة مع العناية اللازمة بالمسطحات الخضراء وتقليم الأشجار وإعادة صيانة النافورة المواجهة لمستشفى الشرطة وتشغيلها.

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وأكد رئيس الحي بأنه جار التنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية بالحي وشباب الحي للاستمرار في التجربة وتنظيم الحملات على كافة الميادين الواقعة بنطاق الحي على التوالي مما يساهم في الارتقاء بالحي وتيسير الحركة المرورية به.