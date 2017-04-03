موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي

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بعنوان "الرئيسان المصري والأمريكي يلتقيان لأول مرة" قال موقع "نيوز وان" الإخباري العبري "مثل بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، فكذلك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يأمل في فتح صفحة جديدة في العلاقات مع واشنطن ومع إدارتها الجديدة"، لافتا إلى أن "الأمر يأتي والرئيس الجديد دونالد ترامب يضع المصالح الأمنية على رأس أولوياته".

وأضاف "بنيامين نتنياهو ليس القائد الشرق أوسطي الوحيد الذي احتفل بانتصار ترامب كرئيس لأمريكا؛ فقد تحدثت وسائل إعلام الأخيرة عن أن هناك قائدا آخرا هو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي"، لافتا إلى أن "السياسة الأمريكية تجاه الرئيس المصري مثلما هي تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي تغيرت عن فترة باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة السابق".

وقال الموقع "هذا التغير تجلى مع استضافة ترامب اليوم نظيره المصري في أول زيارة من نوعها منذ عام 2009، ويناقش الرئيسان التعاون الأمني والاقتصادي بين القاهرة وواشنطن، كما سيناقشان ملفات الإخوان المسلمين وحقوق الإنسان"، مضيفا أن "ترامب يريد التأسيس والبناء على العلاقات الطيبة التي أقامها مع السيسي في سبتمبر الماضي، وذلك لتحريك العلاقات بين الدولتين".

ولفت إلى أن "الأمر يعتبر تغييرا حادا إذا ما قيس بأوباما والذي رفض دعوة السيسي بل وعلق لمدة 17 شهر المعونة العسكرية للقاهرة بعد سقوط نظام الإخوان المسلمين"، مشيرا إلى أن "الرئيس المصري التقى في سبتمبر الماضي هيلاري كلينتون المرشحة السابقة للرئاسة، لكن ووفقا للإعلام، فقد راهن السيسي حينئذ على فوز ترامب والذي كان يبدو حينئذ انتصاره غير متوقع".

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وأضاف "ترامب أثنى على الرئيس المصري ووعد القاهرة بالمساعدة ضد الإسلام المتطرف، وكان السيسي القائد الأجنبي الأول الذي يتصل لتهنئة نظيره الأمريكي بالفوز في انتخابات الرئاسة"، لافتا إلى أن "هناك توقعات بأن تكون الملفات الأمنية في مركز لقاء الجانبين، خاصة مع الحرب الضارية التي تخوضها مصر ضد تنظيم داعش الإرهابي في شبه جزيرة سيناء".

وقال "نيوز وان" إن "ترامب يدعم رؤية السيسي في إقامة حوار إصلاحي ومعاصر مع الإسلام"، مضيفا "ترامب يركز على المصالح الأمريكية وهو غير مهتم بالشؤون الداخلية للدول التي يتفاوض معها".

وأوضح الموقع أن "السيسي من جانبه سيحاول استغلال المناخ الجديد للحصول على معونة عسكرية أكثر من الولايات المتحدة بشكل عام، ولمحاربة الإرهاب الإسلامي بشكل خاص"، مضيفا أن "عدد من المسؤولين الأمريكيين السابقين يرون أن القاهرة حليفة تضع أمام واشنطن إشكاليات أكثر من الحلول".

وختم بقوله "ترامب يمكنه استغلال اللقاء مع السيسي كي يظهر أن له علاقات طيبة مع قادة مسلمين، على العكس من الانطباع الذي خلقته تصريحاته السابقة".