خبير مائي: حجر أساس سد النهضة تم وضعه بعد 55 يوما من ثورة يناير

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قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، إن أثيوبيا أستغلت ظروف ثورة يناير، ووضعت حجر أساس سد النهضة بعد 55 يومًا من قيام الثورة، لتأكدها من تغيير الحكومات والبرلمان بعد قيام الثورات، وعدم الاستقرار بعدها لسنوات.

جاء ذلك خلال ندوة عقدها قسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة المنيا بعنوان "سد النهضة والأمن القومي المصري"، اليوم الإثنين، وذلك بالتعاون مع لجنة الجغرافيا بالمجلس الأعلى للثقافة تحت رعاية حلمي النمنم، وزير الثقافة، الدكتور جمال الدين علي أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، الدكتور هيثم الحاج علي، أمين المجلس الأعلي للثقافة، والدكتور أحمد فاروق الجهمي، عميد كلية الآداب.

أضاف نور الدين أن سد النهضة سد خرساني يبلغ طوله 1750 مترًا وارتفاعه 145 مترًا، بالإضافة إلى السد الفرعي الركامي، الذي يمتد بطول 4800 متر وارتفاع من 40 إلى 45 مترًا، ليمنع خروج الماء من البحيرة.

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وأوضح أن السد يفقد مصر حصتها من مياه نهر النيل، وأن القانون الدولي يمنع دول المنابع من إقامة سدود على الأنهار تغير من طبيعة تدفقات النهر أو تغير مواعيد وصول المياه إلى دول المصب، ما يؤثر على البيئة الزراعية واختفاء الأسماك.

















