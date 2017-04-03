أخبار عاجلة

فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب -
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

شوقي يبحث إنشاء 15 مدرسة تعليم مجتمعي بأسيوط

Google+ Print
شوقي يبحث إنشاء 15 مدرسة تعليم مجتمعي بأسيوط شوقي يبحث إنشاء 15 مدرسة تعليم مجتمعي بأسيوط

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وفدا من مؤسستي ساويرس للتنمية الاجتماعية وأوراسكوم للإنشاء؛ لبحث تفعيل بروتوكول التعاون بين الوزارة والمؤسستين.

حضر اللقاء "روزة عبد الملك" مدير الشركات بمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ونورا سليم المدير التنفيذي بالمؤسسة، وهبة إسكندر رئيس قطاع التطوير والتنمية بشركة أوراسكوم للإنشاء، وراندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمى.

وأكد شوقي خلال اللقاء أهمية مؤسسات المجتمع المدني والشراكة المجتمعية؛ لإحداث نقلة تعليمية متطورة وتحسين الصورة الذهنية عن مستوى التعليم في والتركيز على الإيجابيات، مشيرًا إلى أهمية مدارس التعليم المجتمعى وكيف أنها أحدثت تغييرا للطلاب وأولياء أمورهم.

شاهد أيضا

وتناول اللقاء استمرار التعاون بين الوزارة والمؤسستين لإنشاء 15 مدرسة تعليم مجتمعي في محافظة أسيوط.

ولفت شوقى إلى أهمية استخدام الأنظمة التكنولوجية الحديثة في هذه المدارس، وتدريب المُعلمين على كيفية التدريس بها، موجهًا بعمل خطة تتضمن المناطق الأكثر احتياجًا لهذه المدارس، والتوسع بها في المحافظات المختلفة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص