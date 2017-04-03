شوقي يبحث إنشاء 15 مدرسة تعليم مجتمعي بأسيوط

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التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وفدا من مؤسستي ساويرس للتنمية الاجتماعية وأوراسكوم للإنشاء؛ لبحث تفعيل بروتوكول التعاون بين الوزارة والمؤسستين.

حضر اللقاء "روزة عبد الملك" مدير الشركات بمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ونورا سليم المدير التنفيذي بالمؤسسة، وهبة إسكندر رئيس قطاع التطوير والتنمية بشركة أوراسكوم للإنشاء، وراندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمى.

وأكد شوقي خلال اللقاء أهمية مؤسسات المجتمع المدني والشراكة المجتمعية؛ لإحداث نقلة تعليمية متطورة وتحسين الصورة الذهنية عن مستوى التعليم في مصر والتركيز على الإيجابيات، مشيرًا إلى أهمية مدارس التعليم المجتمعى وكيف أنها أحدثت تغييرا للطلاب وأولياء أمورهم.

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وتناول اللقاء استمرار التعاون بين الوزارة والمؤسستين لإنشاء 15 مدرسة تعليم مجتمعي في محافظة أسيوط.

ولفت شوقى إلى أهمية استخدام الأنظمة التكنولوجية الحديثة في هذه المدارس، وتدريب المُعلمين على كيفية التدريس بها، موجهًا بعمل خطة تتضمن المناطق الأكثر احتياجًا لهذه المدارس، والتوسع بها في المحافظات المختلفة.