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اللجنة النقابية بـ«الوطنية للسكة الحديد» تطالب بإقالة رئيس الشركة

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اللجنة النقابية بـ«الوطنية للسكة الحديد» تطالب بإقالة رئيس الشركة اللجنة النقابية بـ«الوطنية للسكة الحديد» تطالب بإقالة رئيس الشركة

التحرير

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طالبت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة الوطنية للخدمات الفندقية والسياحية المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد ، وزير النقل المهندس هشام عرفات، بإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للخدمات الفندية اللواء محمد نصر الله، نظرا لما وصفوه بالتعسف الدائم منه تجاه العاملين بالشركة خلال الفترة الأخيرة.

وقالت اللجنة النقابية في خطابها لوزير النقل الذي حصلت "التحرير" على نسخة منه، إنه في ظل الإدارة الحالية يعاني العمال من عدم تطبيق أدنى أنواع العدالة المعنوية والمادية وعدم تطبيق اللوائح الخاصة بالعمل.

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وأوضحت اللجنة في خطابها للوزير، أن الإدارة الحالية برئاسة اللواء نصر الله تستخدم أساليب القمع والاستفزاز، على حد قولهم، كما يواجه العمال تعنتا ضدهم وعلى الرغم من الوقفات الاحتجاجية التى نظمها العمال مرارا وتكرارا فإن الإدارة لم تستجب لطلباتهم.

وأضافت اللجنة أن تعليمات الرئيس هي الحفاظ على العمال معنويا وأدبيا وماديا، إلا أن الإدارة تتعمد عكس ذلك، وهم يعملون في أسوأ حال وغير قادرين على مقاومة أعباء الحياة.

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التحرير

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