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الزَّبادي أفضل صديق للسيِّدات في رمضان

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الزَّبادي أفضل صديق للسيِّدات في رمضان الزَّبادي أفضل صديق للسيِّدات في رمضان

يُعتبر الزَّبادي من أفضل منتجات الطَّبيعة عناية بالبشرة، فمكوِّناته تناسب جميع أنواع البشرة، وتتلاءم مع العديد من المكوِّنات الطبيعيَّة الأخرى. ولأنَّ الزَّبادي من الأطعمة الأساسيَّة في وجبة السحور الرمضانيَّة، فإنَّ "سيِّدتي نت" يقدِّم لكِ أهمّ الاستخدامات الخارجيَّة له.

يُعتبر الزَّبادي صديق المرأة في رمضان، إذ يمكِّنكِ من تقشير وتنظيف وترطيب بشرتك في آنٍ واحدٍ، وبطرق متعدّدة، وفق ما يلي:

-  الزَّبادي لتقشير البشرة:

المكوِّنات:

-  ثلاثة ملاعق من الزَّبادي.

- ملعقتين من الليمون.

الطَّريقة:

امزجي الزَّبادي مع الليمون، وافرديهما على وجهك حتّى يجفّ المزيج، ثمّ ابدئي بإزالة القناع عن طريق فركه برفق، باستخدام أصابع اليد. وفي النِّهاية، قومي بشطف وجهك بالماء الفاتر.

- الزِّبادي لتغذية البشرة

المكوِّنات:

- 3 ملاعق من الزَّبادي.

- ملعقة من عسل النَّحل الخام.

الطَّريقة:

اخلطي الزَّبادي مع العسل، وطبِّقيه على وجهك لمدَّة 20 دقيقة، ثمّ اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

*يفضَّل القيام بهذا القناع بعد قناع تقشير الوجه مباشرة.

- الزَّبادي لتنظيف البشرة

المكوِّنات:

-  ملعقة من الزَّبادي.

- 3 ملاعق من ماء الورد.

الطَّريقة:

اخلطي الزَّبادي مع ماء الورد، وادهني وجهك بالخليط، واتركيه لمدَّة ربع ساعة يوميّاً قبل النَّوم، وستلاحظين الفرق في بشرتك بعد مرور أسبوع.

- الزَّبادي لترطيب البشرة

المكوِّنات:

- ملعقة من الزَّبادي.

-  ملعقة من زيت اللوز.

الطَّريقة: اخلطي الزَّبادي مع زيت اللوز، وادهني بهما بشرتك لمدَّة 20 دقيقة، ثمّ اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

*يمكنك الاستفادة من هذا القناع في حالة حروق البشرة واحمرارها أيضاً.

 

 

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سيدتي