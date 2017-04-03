ننشر اللقطات الأولى للمتهم بسرقة الشيكولاته داخل محكمة الجيزة

كتب -صابر المحلاوي:

حصل "مصراوي" على صورة المتهم حسام الدين، 37 سنة كبابجي، داخل محكمة الجيزة، بصحبة والده ودفاعه، والمتهم في سرقة الشيكولاتة من إحدى المحال الشهير بمنطقة الجيزة.

وحصل "مصراوي" على مذكرة دفاع المتهم بسرقة الشيكولاتة من محل شهير بالجيزة، والتي احتوت على دفوع وطلبات محامي المتهم وأبداها أمام هيئة المحكمة.

وتضمنت المذكرة 5 دفوع، تتمثل في:

أولا: بطلان القبض، والتفتيش؛ لعدم وجود ثمة تلبس، وما تلاه من إجراءات.

ثانيا: بطلان التحريات؛ لعدم جديتها.

ثالثا: خلو أوراق القضية من دليل إدانة بخلاف أقوال المبلغ.

رابعًا: عدم معقولية الواقعة على النحو الوارد بالأوراق.

خامسًا انتفاء أركان جريمة السرقة، والدفع الأخير كان قصور تحقيقات النيابة.

وقدم الدفاع طلباته ودفوعه أمام هيئة المحكمة مختتما مرافعته قائلا: همسات المظلومين تطغي على أصوات الظالمين.