أجايي ونجيب يخضعان لفحص طبي

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يخضع النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي، على هامش مران الفريق، اليوم الإثنين، رغم تعافيه من الإصابة حتى يتم التأكد من سلامته، تمهيدًا لمشاركته في التدريبات الجماعية.

وخضع "أجايي" لتنفيذ برنامج تأهيلي خلال الأيام الماضية، بسبب إصابته في العضلة الخلفية، وهو ما منعه من المشاركة في مباراة الفريق الماضية أمام الداخلية.

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كما سيخضع محمد نجيب، مدافع الفريق، لفحص طبي، على هامش مران الفريق اليوم، للتأكد من سلامته وجاهزيته للمشاركة في المران الجماعي، بعد تعرضه لكدمة في القدم خلال المباراة الودية التي أقيمت أمس أمام فريق منوف وفاز بها الأهلي بسبعة أهداف مقابل هدف.

هذا ويواجه الأهلي بتروجيت، الخميس المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الـ 23 من الدوري.