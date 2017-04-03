وزير الداخلية يُرسل وفد لزيارة الطفلة "جنا" بالدقهلية

كتب - علاء عمران:

اوفد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بتشكيل وفد من ضباط وضابطات مديرية أمن الدقهلية لزيارة الطفلة "جنا" المعتدى عليها في واقعة المحضر رقم 8130 جنح مركز شرطة بلقاس بالدقهلية، حيث ألتقى الوفد مع أسرة الطفلة ٌ و تم تقديم هدية رمزية للطفلة ، والتأكيد على اهتمام الوزارة بالواقعة والاطمئنان على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الصدد .

وقالت الداخلية في بيان لها، اليوم الاثنين، حثل مصراوي على نسخة منه، إن أفراد أسرة الطفلة أعربوا عن تقديرهم لجهاز الشرطة، وامتنانهم لذلك الدعم المعنوي الذى قدمته وزارة الداخلية لهم

وأضاف البيان، أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على القيام بدورها الاجتماعي والتواصل مع كافة طوائف الشعب المصري .