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بعثة سعودية ألمانية: مكتشفات أثرية أظهرت أن شمال المملكة كان مركزا حضاريا عالميا

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بعثة سعودية ألمانية: مكتشفات أثرية أظهرت أن شمال المملكة كان مركزا حضاريا عالميا بعثة سعودية ألمانية: مكتشفات أثرية أظهرت أن شمال المملكة كان مركزا حضاريا عالميا

مصراوي Masrawy

البعثة الألمانية المشتركة للتنقيب الأثري

الرياض - (د ب أ):

أعلنت البعثة السعودية الألمانية المشتركة للتنقيب الأثري أن مكتشفات أثرية أظهرت أن موقع تيماء (شمال المملكة) كان مركزاً حضارياً عالمياً في الألف الثالث قبل الميلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الاثنين عن أرنولف هاوسلايتر، من قسم الدراسات الشرقية في المعهد الألماني لآثار الشرق الأوسط ببرلين، رئيس الجانب الألماني، القول إن "المعطيات الأثرية كشفت أن تيماء في العصر البرونزي، كانت مركزاً حضارياً عالمياً ذات صلة وثيقة بحضارات داخل الجزيرة العربية، وأخرى خارجها، وكانت منارة للتبادل التجاري بين الشرق والغرب وشمال وجنوب الجزيرة العربية".

وقال في محاضرة عن أعمال البعثة إنه "رغم وجود بقايا استيطان بشرى ربما تعود إلى أواخر العصر الحجري الحديث (أواخر الألفية السابعة وأوائل الألفية السادسة قبل الميلاد)، إلا أن الزراعة في واحة تيماء تعود إلى 4300 قبل الميلاد فصاعدا".

وعرض الباحث الألماني خرائط للمنطقة الأثرية التي يعمل بها الفريق ومكوناتها وتوزيعاتها التنظيمية.

وتعمل البعثة السعودية الألمانية في موقع تيماء منذ عام 2004، نفذت خلالها 27 موسما يشمل تخصصات الآثار والترميم والجيوفيزياء والجيوكيمياء وغيرها.

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