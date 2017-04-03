التضامن بالغربية: صرف 5 آلاف جنيه لأسرة ضحية "تفجير مركز التدريب"

الغربية – مروة شاهين:

قرر جمال نصار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم الاثنين، صرف 5 آلاف جنيه لأسرة أمين الشرطة ضحية تفجير محيط مركز تدريب الشرطة بطنطا.

وأكد نصار في تصريحات صحفية أن المبلغ سيكون بواقع ألفي جنيه من مؤسسة التكافل و3 من إحدى الجمعيات الأهلية.

وقرر وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية صرف ألف جنيه لكل مصاب بالحادث.

جدير بالذكر أن محيط مركز تدريب الشرطة الكائن بمنطقة مرور سالم بمدينة طنطا شهد انفجارًا مروعًا ناتج عن زرع قنبلة من قبل مجهولين بجوار إحدى الدراجات البخارية ما أسفر عن استشهاد أمين الشرطة وإصابة 15 بينهم 12 شرطيًا و3 مدنيين منهم سيدة.