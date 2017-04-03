القبض على عصابة سرقة الدراجات النارية بقليوب

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الاثنين، من ضبط تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة الدراجات النارية، بالطرق الرئيسية والفرعية، بقليوب.

تلقى اللواء أنور سعيد مدير أمن القليوبية، إخطارًا من ضباط مباحث قليوب، وأكدتها التحريات السرية، مفادها ارتكاب كلاً من "ك.ع" 19 عاما، عاطل، ومقيم سنديون، سابق اتهامه في عدد 4 قضايا، "سرقة ومخدرات" آخرها رقم 810 إدارى قسم قليوب لسنة 2016م – مخدرات، و" صابر م" وشهرته "أدهم" 20 عامًا عاطل، ومقيم ذات الناحية السابق، المتهم في القضية رقم 24299 جنايات مركز قليوب لسنة 2016م، مخدرات، بتكوين تشكيلاً عصابيا،ً فيما بينهما، تخصص في سرقة الدراجات النارية.

عقب تقنين الإجراءات، تمطنت قوات الأمن من ضبطهما بأكمنة أعدت لذلك، وبحوزة الأول سلاح أبيض "مطواة".

وبمواجهة المتهمين، من جانب قوات الأمن بما أسفرت عنه التحريات أقرا بصحتها، وأرشد المتهم الأول، عن دراجتين، مستولى عليهما بمنزله.

وتحرر بالواقعة المحضر رقم 44 أحوال مركز قليوب.