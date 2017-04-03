بالصور.. "التضامن" بالغربية تنظم احتفالا بـ"يوم اليتيم"

الغربية – مروة شاهين:

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم الاثنين، مهرجانًا للاحتفال بالأطفال الأيتام، بحديقة الطفل بمدينة طنطا.

جاء ذلك فى حضور اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، المحاسب جمال نصار وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، العقيد أحمد يحى المستشار العسكري، والعميد عصام حندولة مدير عام جمعية الأورمان بالغربية ولفيف من القيادات التنفيذية وبعض أعضاء مجلس النواب.

وشهد الحفل تكريم 10 أمهات مثاليات، وأطفال من الأيتام، وعرض فقرات غنائية واستعراضية، من بعض الفرق الموسيقية.