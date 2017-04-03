أخبار عاجلة

فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب -
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. "التضامن" بالغربية تنظم احتفالا بـ"يوم اليتيم"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الغربية تنظم احتفالا بيوم اليتيم (1)الغربية تنظم احتفالا بيوم اليتيم (1)

الغربية تنظم احتفالا بيوم اليتيم (3)الغربية تنظم احتفالا بيوم اليتيم (3)

الغربية تنظم احتفالا بيوم اليتيم (4)الغربية تنظم احتفالا بيوم اليتيم (4)

الغربية تنظم احتفالا بيوم اليتيم (5)الغربية تنظم احتفالا بيوم اليتيم (5)

الغربية تنظم احتفالا بيوم اليتيم (6)الغربية تنظم احتفالا بيوم اليتيم (6)

الغربية – مروة شاهين:

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم الاثنين، مهرجانًا للاحتفال بالأطفال الأيتام، بحديقة الطفل بمدينة طنطا.

جاء ذلك فى حضور اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، المحاسب جمال نصار وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، العقيد أحمد يحى المستشار العسكري، والعميد عصام حندولة مدير عام جمعية الأورمان بالغربية ولفيف من القيادات التنفيذية وبعض أعضاء مجلس النواب.

وشهد الحفل تكريم 10 أمهات مثاليات، وأطفال من الأيتام، وعرض فقرات غنائية واستعراضية، من بعض الفرق الموسيقية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص