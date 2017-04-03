خروج المصابين الصينيين والتشيليين في حادث سير الفيوم بعد تلقى العلاج

الفيوم - (أ.ش.أ):

غادر جميع مصابي حادث سير الفيوم من الجنسيات الصينية والتشيلية المستشفى، اليوم الاثنين، بعد تلقي العلاج ، وجاري اتخاذ الإجراءات الخاصة بتسلم السفارة التشيلية جثة رجل الأعمال الذي يحمل جنسيتها الذي لقي مصرعه في الحادث.

وزار المحافظ الدكتور جمال سامي، واللواء خالد شلبي مدير الأمن المصابين للاطمئنان عليهم والإجراءات الخاصة بتسليم الجثة.

وكان مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من الدكتور محمد نادي مدير عام مستشفى الفيوم العام بوصول جثث كل من بيرونو بيتانسو مينيس 53 سنة تشيلى الجنسية وطلعت فكرى 49 سنة مرشد سياحي من حى البساتين بالقاهرة ، ووصول المصابين كارمن سيرينو روخاس 41 سنة تشيلية زوجة رجل الأعمال المتوفي لإصابتها باشتباه كسور بالقدمين وكدمات بالجانب الأيمن وأربعة مصابين يحملون الجنسية الصينية هم زيزي شان 25 سنة - لين كورسو 27 سنة – جي شان جي 25 سنة - زينج تسو جي 25 سنة.

وكشفت المعاينة والتحريات أن رجل الأعمال التشيلي الجنسية وزوجته والمرشد السياحي المصري كانوا يستقلون السيارة 3662 سياحة البحر الأحمر دفع رباعي قيادة علي نادي أحمد 25 سنة من الجيزة والتي اصطدمت بالسيارة 5283 ق ف جيب دفع رباعي قيادة صبحي صالح صادق 33 سنة من الفيوم والتي أصيب أربعة من ركابها كانوا ضمن وفد سياحي صيني يزور منطقة وادي الحيتان قوامه 21 سائحا ..تم التحفظ علي قائدي السيارتين وبمواجهتهما أكدا ما جاء بنتيجة المعاينة واتهم كل منهما الآخر بالتسبب في الحادث .

تحرر المحضر وأخطرت النيابة التي صرحت بدفن الجثتين بعد مناظرتهما طبيا لتحديد أسباب الوفاة وأمرت بندب المهندس الفني للمعاينة وتحديد أسباب الحادث وتولت التحقيق.