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صراخ ليلى علوي وشنب شريف منير| لقطات من حفل افتتاح راديو «إنرجي»

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التحرير

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أقيم أمس الأحد، حفل افتتاح إذاعة راديو "إنرجي" من ، بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، منهم هاني رمزي وكارول سماحة وخالد سليم ونبيلة عبيد ومحسن جابر وآخرين.

الجدير بالذكر أن إذاعة راديو "إنرجي"، هي إذاعة عالمية يتم بثها من عدد كبير من الدول العربية والأوروبية، وسوف تشهد بثها خلال الفترة القادمة باللغة العربية للمرة الأولى من مصر، وتتضمن خريطتها عدة برامج فنية ومتنوعة، ويرأسها في مصر الإعلامية عايدة سعودي.

ونرصد خلال التقرير التالى أبرز اللقطات التى لفتت نظر الجمهور في حفل الافتتاح.

أول ظهور لـ"الكينج" بعد المرض

بعد رحلة علاج استمرت لأسابيع في مدينة فرانكفورت الألمانية، فضل فيهم "الكينج"، الابتعاد عن الأضواء وأخذ فترة نقاهة، ثم عاد مجددًا ليعلن دعمه لمحطة انرجي النجاح والتميز، وذلك من خلال رسالة صوتية تم بثها، في الحفل الضخم الذي تنظمه انرجي للإعلان عن انطلاقها من مصر.

كارول سماحة تساند زوجها

حرصت  المطربة كارول سماحة على حضور حفل إطلاق محطة "إنرجي" الإذاعية، وذلك لمساندة زوجها رجل الأعمال وليد مصطفى الذي يرأس مجلس إدارتها، ولفت نظر الحضور عدم حضور ابنتهما "تالا".

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"صراخ" ليلي علوي

ذكرت إحدى المواقع بعض من كواليس الحفل، كان أبرزها  قيام الفنانة هالة صدقي بالضغط خطأ على يد ليلى علوي بكرسيها مما دفع الأخيرة للصراخ ومطالبتها برفع الكرسي، حتي اعتذرت هالة لها.

 

شريف منير يعزف على الدرامز

شاهد أيضا

شهد الحفل العديد من المفارقات، كان أبرزها قيام الفنان شريف رمزي بالعب على آلة الدرامز، ضمن أحد فقرات الحفل، مما أثار إعجاب الحاضرين.

 

"شنب" شريف منير

لفت أيضًا الفنان شريف منير الانتباه بظهوره بـ "نيولوك" جديد بعد أن أطلق شاربه، وذلك بسبب تصويره مسلسل "الزئبق" استعدادًا لعرضه في موسم رمضان المقبل، حيث يقم فيه بدور ظابط في المخابرات الإسرائيلية.

 

ليلى علوي.. وزيادة في الوزن

لفتت الفنانة ليلي علوي حفل افتتاح إذاعة راديو "إنرجي"، بظهورها بإطلالة بسيطة مميزة، من الأسود، ولكن على الرغم من أن اللون الأسود يساعد في الظهور بشكل أنحف، إلا إنها ظهرت بزيادة في الوزن عن السابق.

 

إطلالة مميزة لـ"نبيلة عبيد"

حرصت أيضًا الفنانة نبيلة عبيد حضور حفل افتتاح إذاعة راديو "إنرجي"، وتألقت بالظهور بإطلالة كلاسكية من الأسود، ساعدتها في الظهور بشكل أصغر في العمر.

 

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التحرير

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