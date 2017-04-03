«ورحمة أبويا ما فاهم حاجة».. 8 مشاهير علقوا على «تيران وصنافير»

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أصدرت محكمة الأمور المستعجلة قرارا بإسقاط حكم "الإدارية العليا"، والذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، وبذلك تقر بسعودية جزيرتي "تيران وصنافير"، وأثار هذا الحكم الجدل بين بعض مشاهير المجتمع، واتجه الإعلاميون والاقتصاديون والسياسيون، للتعبير عن آرائهم المختلفة في حق انتماء الجزيرتين لغير مصر.

يستعرض موقع "التحرير- لايف" بالتقرير التالي أبرز تعليقات وتغريدات المشهورين على الحكم:-

1- حمدين صباحي

نادى المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، المجلس الأعلى للقضاء بالتدخل للفصل في قضية تيران وصنافير، قائلاً: "لا تملك أي محكمة أو أي سلطة في مصر أن تلغي حكم الإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير إلا بحكم من الإدارية العليا وحدها... الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بإلغاء حكم الإدارية العليا هو والعدم سواء، وعلى المجلس الأعلى للقضاء أن يتدخل لوقف مهزلة استمرار تدخل القاضي الجزئي للفصل في موضوع دعوي لا يحق له أصلا نظرها أو البت فيها".

2- خالد علي

أعلن المحامي وعضو لجنة الدفاع عن "تيران وصنافير"، خالد علي، عن إقامته الطعن في حكم محكمة الأمور المستعجلة قائلاً: "أقمنا صباح اليوم الطعن ٣٩٨٠٦ لسنة ٧١ ق أمام القضاء الإدارى للحكم بعدم الاعتداد بكافة أحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادرة فى شأن جزيرتي تيران وصنافير باعتبارها عقبة مادية تستدعى الحكم بانعدامها، وإسقاط كافة مسبباتها، وزوال كافة آثارها، واعتبارها كأن لم تكن، وبالاستمرار فى تنفيذ أحكام القضاء الإدارى والإدارية العليا، والتى قضت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وباستمرار جزيرتى تيران وصنافير ضمن الأراضى المصرية وتحت السيادة المصرية".

وأضاف: "حكم الأمور المستعجلة الصادر بالأمس ليس بجديد فهو الحكم الثالث الذى يصدر منها ويحمل ذات المضمون دون سند دستورى، وسوف نتخذ كل الإجراءات القانونية لمواجهة تلك الأحكام، وإلغائها، ولكنه يعكس استمرار محاولات النظام للالتفاف حول حكم الإدارية العليا النهائي والبات، الذى أكد مصرية الجزر، مما يستدعى تنشيط الحملات السياسية والمجتمعية لرفض عرض الاتفاقية على البرلمان وفضح كل محاولات التنازل عن أى أرض مصرية، والإبقاء على الجزر ضمن الإقليم البرى المصرى وتحت السيادة المصرية".

3- جابر القرموطي

علّق الإعلامي جابر القرموطي، على قضية تيران وصنافير، قائلاً أنها أصبحت غير مفهومة وشبّهها بارتفاع الأسعار الخيار والطماطم، وتابع خلال تقديمه برنامجه "آخر النهار" : "ورحمة أبويا ما أنا فاهم حاجة".

4- هيثم الحريري

علّق المهندس هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، على الحكم قائلاً: "حكم المحكمة الإدارية العليا حكم باتّ لا يجوز الطعن عليه.. محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة وحكمها والعدم سواء.. تيران وصنافير مصرية".



5- يوسف الحسيني

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سخر الإعلامي يوسف الحسيني من تعليقات السعوديين على الحكم قائلاً: "حتى في كتابة الهاشتاج مفيش إبداع، الزيت لا يبني تاريخ أو حضارة، تيران وصنافير مصرية، ومن يضحك أخيرًا يضحك كثيرًا لا داعي للاستعجال".

6- مالك عدلي

عبّر المحامي الحقوقي وعضو هئية الدفاع عن "تيران وثنافير"، مالك عدلي، عن مخاوفه من الحكم قائلاً: "بصراحة الموضوع بقى متجاوز لكل الحدود.. لا يجوز لمحكمة جزئية مشكلة من قاضي فرد أن تتعرض لحكم نهائي لواحدة من أعلى 3 محاكم في البلاد بصيغة "الإسقاط".. مجلس الدولة نفسه (محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا) ردوا على موضوع الطعن على أحكامهم أو طلب وقف تنفيذها أمام محكمة خارج محاكم القضاء الإداري رد وافي.. المادة 191 من الدستور المصري بتنص على إن محاكم مجلس الدولة تختص دون غيرها بنظر منازعات التنفيذ على أحكامها، وتعبير "دون غيرها" ده بيعبر عن نظرية اسمها نظرية الاختصاص القاصر".

وفسّر مالك قائلاً: "يعني ده اختصاص قاصر على محاكم مجلس الدولة دون غيرها وفقط.. طبعا اللي بيحصل ده بجملة شدة احترام الدستور والقانون في هذا البلد الأمين.. ثم إن موضوع الأمور المستعجلة وإشكالات التنفيذ لا يرد إلا على أحكام غير نهائية أما الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا هو حكم نهائي بات منهي للخصومة لا يجوز الطعن عليه ولا الإشكال ولا وقف التنفيذ إلا عن طريق الإدارية العليا وفقط (ده مش رأيي ده القانون على فكرة).. وعلشان نقرب الموضوع شوية: تخيل كده إن محكمة النقض طلعت حكم.. ينفع تطعن عليه قدام الأمور المستعجلة؟؟ أهو المحكمة الإدارية العليا دي بقى زيها زي محكمة النقض.. رئيسها درجته تساوي درجة رئيس محكمة النقض وأعضاؤها ليهم نفس درجة نواب رئيس محكمة النقض وليهم نفس المخصصات الوظيفية والمالية".

وأضاف: "وبعدين عايزك تتخيل إن فيه محاكم عليا أقلهم ليها درجة محكمة استئنافية بتنظر قضية من شهر مايو 2016 لشهر يناير 2017 علشان تصدر أحكامها فييجي قاضي جزئي يقرر إن الناس دي مبتفهمش ومالهمش في القانون ويلغي حكمهم بالمخالفة لأي قواعد دستورية وقانونية وبدون ما يعرض عليه مستندات ومذكرات القضية الأصلية اللي تجاوزت مئات الصفحات".

واستطرد: "طبعا موضوع تيران وصنافير ده منتهي (حُكم بمصريتهما وبطلان توقيع ممثل الحكومة على الاتفاقية الخاصة بالتنازل عنهما).. الفكرة المرعبة بالنسبالي إن اللي بيحصل ده لو لم يتم التصدي له فده بيهدد محاكم مجلس الدولة كلها وحجية واحترام أحكامها وهي المحاكم المختصة بنظر قضايا الحقوق والحريات وعقود الحكومة وقضايا خصخصة الشركات وأراضي الدولة والقضايا المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية وطبعا هي المحاكم المختصة بالرقابة على أعمال الحكومة جميعها عدا أعمال السيادة (وهيا برضه اللي بتحدد إيه اللي يعتبر أعمال سيادة من عدمه) وبالتالي اللي بيحصل ده بيشكل خطر داهم على الدستور والقانون وقواعد اختصاص المحاكم وحجية الأحكام القضائية".

واختتم مالك عدلي قائلاً: "بنرجوا من العقلاء في هذا البلد الأمين والمختصين سرعة التصدي لما حدث ومن شأنه أن يؤدي إلى تداعيات تشكل خطرا على النظام القضائي المصري لا يمكن تداركها وده بغض النظر عن إن تيران وصنافير مصرية علشان دي مقطوع بها".

7- وائل قنديل

غرّد الكاتب الصحفي، وائل قنديل، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، قائلاً: "الشعب المصري باطل وتيران وصنافير سعوديتان".

8- عمرو أديب

استنكر الإعلامي عمرو أديب من حالة الجدل التي تدور بين الشعب بسبب قضية "تيران وصنافير"، وقال من خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "أون تي في": "الموضوع دا هام جدًا، والمفروض أن البرلمان ينظر القضايا المهمة وهو من يقرر"، "مين صاحب القرار في قضية تيران وصنافير؟، إزاي ماشيين في سكة مش شايفنها؟، حد في مجلس النواب يقدر يقول أنا سيد القرار ويقر بصحة اتفاقية تيران وصنافير؟.. لا بد من اتفاق في الرؤية بين الجميع".