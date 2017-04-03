تعرف على مواعيد مقابلة المتقدمين لمسابقة عمال الأوقاف

كتب ــ محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف عن موعد المقابلة للمتقدمين لمسابقة العمال رقم 1، ضمن نسبة الـ 5 % الحاصلين على شهادة التأهيل المهني:

1 ــ الأربعاء 5/4 /2017م : (الإسكندرية ـ بني سويف ـ الأقصر ـ القليوبية ـ سوهاج ـ أسوان ـ مرسى مطروح ـ دمياط ).

2 ــ الخميس 6 / 4 / 2017م :(القاهرة – القليوبية- المنوفية – الشرقية- الدقهلية- الغربية- كفر الشيخ- البحيرة ).

3 ــ السبت 8 / 4 / 2017م : (الإسكندرية- مرسى مطروح ـ دمياط ـ السويس- الاسماعيلية- بورسعيد- شمال سيناء ـ جنوب سيناء).

4 ــ الأربعاء 12/ 4 / 2017م : (الجيزة ـ الفيوم ـ بني سويف ـ المنيا ـ الوادي الجديد- أسيوط ـ سوهاج ـ قنا ـ الأقصر ـ أسوان ـ البحر الأحمر).