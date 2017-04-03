التعليم تعلن تعليمات رئاسة الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

أعلن الدكتور رضا حجازي - رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه تم عقد اجتماع مع لجنة متابعة الثانوية العامة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل - رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف "حجازي" - خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد بديوان عام الوزارة حول الثانوية العامة، اليوم الاثنين - أن رئيس الوزراء وجه باتباع عدة تعليمات لتطبيقها خلال الامتحانات، هي:"إنشاء لجنة لإدارة الأزمة داخل ديوان عام الوزارة لحل أي مشكلة طارئة تقع خلال الامتحانات، تشكيل غرفة عمليات فرعية بكل مديرية تعليمية متصلة صوتًا وصورة بغرفة العمليات المركزية بديوان الوزارة".

كما تضمنت التعليمات:"تأمين لجان سير العملية الامتحانية، وزيادة عدد أفراد الأمن، والاستعانة بمتخصصين في الأمن، وإعداد استراحات لائقة بالمعلمين، والتعاون المثمر البناء مع الأمن القومي (الأمن الوطني) والفنية العسكرية لمواجهة الغش، والتركيز على اللجان التي شهدت وقائع غش الأعوام الماضية".

ووجه رئيس مجلس الوزراء - أيضًا - بتوفير خط تليفون أرضي بكل لجنة سير، وتحديد الأشخاص المسموح لهم فقط باستخدام الهاتف المحمول، فضلًا عن استعجال قانون تغليظ عقوبة الغش، المنتظر صدوره عن مجلس النواب.