الرقابة الإدارية تكشف استعمال العنف بين أطفال إحدى دور الأيتام بالأقصر - صور

الأقصر – محمد محروس:

شن أعضاء مكتب هيئة الرقابة الادارية بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، بالتعاون مع ممثلين عن مديريات الصحة والتضامن الاجتماعي حملة تفتيشية على عدد من دور رعاية الأيتام بمدن ومراكز المحافظة.

وشملت الجولة التفتيش على جمعية الشهيدة دولاجى القبطية الأرثوذوكسية بمركز إسنا جنوب الأقصر والمخصص لرعاية البنين، والجمعية الخيرية القبطية بأرمنت الوابورات، وجمعية أزهار القديس فرنسيس بمركز أرمنت، ودار إيواء قرية الشمس المشرقة للأطفال بالأقصر.

واطمأن أعضاء لجنة التفتيش على مستوى الخدمة والرعاية المقدمة للأطفال والاهتمام بهم، والتأكد من توافر العقاقير الطبية والإسعافات الأولية اللازمة فى حالة الطوارئ، وحالة النظافة بصفة عامة فى كافة الجمعيات، وطفايات الحماية المدنية، والمستوى الدراسى للأطفال والأنشطة التى يمارسونها، والمشكلات الإدارية والمالية من عدمه فى الجمعيات المذكورة.

وانتهت اللجنة إلى احتياج بعض الدور منح لتطويرها وتوفير الأثاث الجيد لها، فضلاً عن سوء الحالة الإدارية والاجتماعية بجمعية الشمس المشرقة وشكوي الأطفال الأيتام من سوء الخدمات المقدمة لهم منذ أن تولت مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر إدارتها وكذا وجود حالة من العنف بين الأطفال واحتياجهم للرعاية النفسية وعدم سيطرة القائمين علي إدارتها علي الأطفال بها وتلف السيارات الخاصة بالجمعية، وعدم تجديد ترخيصها.