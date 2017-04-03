بالصور- لحظة رومانسية على حلبة مصارعة بطلها "جون سينا" وصديقته

كتب - علي أحمد:

ارتبطت حلبات المصارعة دائماً بمشاهد الاقتتال والتعارك بين المصارعين والتي قد تصل أحياناً إلى لحظات تكسو فيها الدماء أحياناً أرض الحلبة، إلا أن ما شهده عرض ريسلمانيا 33 الأخير كان مغايراً عما اعتادته الجماهير من قبل.

وشهد عرض ريسلمانيا 33 والذي جرى الأحد، لحظة رومانسية بطلها المصارع جون سينا وصديقته نيكي بيلا، وذلك بعد انتهاء مباراتهما التي جمعتهما ضد المصارع ذا ميز وصديقته ماريس.

وفور انتهاء النزال تقدم جون سينا نحو "نيكي" وتحدث إليها معرباً لها عن حبه لها وعن رغبته في الزواج منها وهو الأمر الذي قابله الجمهور بتصفيق حاد وحماس كبير ازداد بعد موافقة نيكي بيلا على هذا العرض.

ويرتبط "سينا" مع "نيكي بيلا" بعلاقة منذ 2013، وتعتبر علاقتهما من أشهر علاقات الارتباط في عالم المصارعة WWE.

وكانت "نيكي" انضمت لعالم المصارعة رفقة توأمها "بيري" حيث عملتا في بداية حياتهما في مجال عروض الأزياء قبل الانضمام لـ WWE عام 2010 قبل أن تتوج "نيكي" ببطولة WWE للسيدات عام 2012.