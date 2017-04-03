أخبار عاجلة

فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب -
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا

Google+ Print
الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا

مصراوي Masrawy

المتحدث باسم الألمانية شتيفن زايبرت

برلين - (د ب أ):

أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الاثنين أن الحكومة ليس لديها خطط الآن لسن قانون بشأن الإسلام، مشيرا في ذلك إلى أهمية الحرية الدينية "كأحد التعهدات الرئيسية بالحرية في الدستور الألماني".

وقال زايبرت: "والحكومة الألمانية تثمن هذه الحرية بشدة"، مضيفا أن الحكومة لديها اهتمام كبير بالتعايش الجيد مع المسلمين في ألمانيا.

وذكر زايبرت أن مؤتمر الإسلام الذي يتم عقده منذ عام 2006 منصة للنقاش حول سبل العيش المشترك والإخفاقات المحتملة نحو هذا الهدف، وأضاف: "علاوة على ذلك فإن سن مثل هذا القانون أمر غير مطروح حاليا في الحكومة".

يذكر أن ساسة من الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل، طالبوا مؤخرا بسن قانون للإسلام بغرض حظر تمويل المنظمات الإسلامية من الخارج والحد من انتشار الأفكار الإسلامية المتشددة.

ولاقت هذه المطالب رفضا بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي واتحادات إسلامية ألمانية وانتقادات من الحزب المسيحي الديمقراطي نفسه.

ووصف الأمين العام السابق للحزب المسيحي الديمقراطي روبرشت بولنتس هذا المطلب بأنه "فكرة شعبوية سخيفة".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو