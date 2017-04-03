بالمستندات.. دفاع المتهم بسرقة "الشيكولاتة" يقدم 5 دفوع قانونية لبراءة موكله
المستندات دفاع المتهم بسرقة الشيكولاتة (1)
المستندات دفاع المتهم بسرقة الشيكولاتة (2)
المستندات دفاع المتهم بسرقة الشيكولاتة (3)
المستندات دفاع المتهم بسرقة الشيكولاتة (4)
المستندات دفاع المتهم بسرقة الشيكولاتة (5)
المستندات دفاع المتهم بسرقة الشيكولاتة (6)
المستندات دفاع المتهم بسرقة الشيكولاتة (7)
المستندات دفاع المتهم بسرقة الشيكولاتة (8)
المستندات دفاع المتهم بسرقة الشيكولاتة (9)
المستندات دفاع المتهم بسرقة الشيكولاتة (10)
المستندات دفاع المتهم بسرقة الشيكولاتة (11)
المستندات دفاع المتهم بسرقة الشيكولاتة (12)
المستندات دفاع المتهم بسرقة الشيكولاتة (13)
المستندات دفاع المتهم بسرقة الشيكولاتة (14)
كتب -صابر المحلاوي:
حصل موقع "مصراوي" على مذكرة دفاع المتهم بسرقة الشيكولاتة من محل شهير بالجيزة، والتي احتوت على دفوع وطلبات محامي المتهم وأبداها أمام هيئة المحكمة.
وتضمنت المذكرة 5 دفوع، تتمثل في:
أولا: بطلان القبض، والتفتيش؛ لعدم وجود ثمة تلبس، وما تلاه من إجراءات.
ثانيا: بطلان التحريات؛ لعدم جديتها.
ثالثا: خلو أوراق القضية من دليل إدانة بخلاف أقوال المبلغ.
رابعًا: عدم معقولية الواقعة على النحو الوارد بالأوراق.
خامسًا انتفاء أركان جريمة السرقة، والدفع الأخير كان قصور تحقيقات النيابة.
وقدم الدفاع طلباته ودفوعه أمام هيئة المحكمة مختتما مرافعته قائلا: همسات المظلومين تطغي على أصوات الظالمين.
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