بالمستندات.. دفاع المتهم بسرقة "الشيكولاتة" يقدم 5 دفوع قانونية لبراءة موكله

كتب -صابر المحلاوي:

حصل موقع "مصراوي" على مذكرة دفاع المتهم بسرقة الشيكولاتة من محل شهير بالجيزة، والتي احتوت على دفوع وطلبات محامي المتهم وأبداها أمام هيئة المحكمة.

وتضمنت المذكرة 5 دفوع، تتمثل في:

أولا: بطلان القبض، والتفتيش؛ لعدم وجود ثمة تلبس، وما تلاه من إجراءات.

ثانيا: بطلان التحريات؛ لعدم جديتها.

ثالثا: خلو أوراق القضية من دليل إدانة بخلاف أقوال المبلغ.

رابعًا: عدم معقولية الواقعة على النحو الوارد بالأوراق.

خامسًا انتفاء أركان جريمة السرقة، والدفع الأخير كان قصور تحقيقات النيابة.

وقدم الدفاع طلباته ودفوعه أمام هيئة المحكمة مختتما مرافعته قائلا: همسات المظلومين تطغي على أصوات الظالمين.