البابا فرنسيس يلتقي السيسي والطيب وتواضروس 28 إبريل

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أعلنت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، الإثنين، البرنامج الرسمي لزيارة قداسة البابا فرنسيس إلى مصر، يومي 28 و29 إبريل الجاري، حيث سيلتقي قداسته الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وقال الأنبا عمانوئيل، مطران الأقصرللأقباط الكاثوليك، ورئيس اللجنة المنسقة لزيارة قداسة البابا فرنسيس إلى مصر في تصريحات صحفية، إن قداسة البابا سيصل إلى القاهرة في رحلته القادمة من روما في الساعة الثانية بعد الظهر، يوم الـ 28 من إبريل الجاري سيعقبه استقبالا رسميا في مطار القاهرة، مضيفا أن قداسته سيتوجه بعد ذلك إلى القصر الرئاسي للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع: "سيتوجه قداسة البابا عقب لقاء الرئيس السيسي إلى لقاء فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، وسيتوجه بعد ذلك إلى المؤتمر العالمي للسلام لإلقاء كلمته وللاستماع إلى كلمة الشيخ الطيب، وبعد ذلك سيستمع قداسة البابا إلى كلمة الرئيس السيسي وسيلقي كلمته".

وأشار رئيس اللجنة المنسقة لزيارة البابا فرنسيس إلى مصر، إلى أن البابا فرنسيس سيتوجه للقاء قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وسيلقي كل منهما كلمة عقب اللقاء المشترك.

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ولفت الأنبا عمانوئيل إلى أنه في اليوم التالي، 29 أبريل الجاري، سيقيم قداسته القداس الألهي في الساعة العاشرة صباحاً.

واختتم الأنبا عمانوئيل تصريحاته قائلا إن البابا سيقيم في الساعة الثالثة عصرا لقاء صلاة مع رجال الإكليروس، والرهبان والراهبات وسيلقي كلمة خلالها وستعقبها مراسم الوداع، وسيتوجه قداسته في الساعة الخامسة إلى مطار القاهرة للمغادرة إلى روما.

يذكر أن آخر زيارة لبابا الفاتيكان إلى مصر كانت في فبراير عام 2000 عندما زار البابا لراحل، القديس يوحنا بولس الثاني مصر وزار وقتها القاهرة وسيناء.