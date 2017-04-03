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«التعليم»: نخاطب «التموين» لتوفير خبز للمشاركين في امتحانات الثانوية

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«التعليم»: نخاطب «التموين» لتوفير خبز للمشاركين في امتحانات الثانوية «التعليم»: نخاطب «التموين» لتوفير خبز للمشاركين في امتحانات الثانوية

التحرير

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قال دكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام وامتحانات الثانوية العامة، إنه تم مراعاة راحة المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة، من خلال الاستراحات المجهزة لهم، موضحًا أنه تم التعاون مع وزارة الصحة لتتظيف الملايات الخاصة بالسرائر لهم، ومع وزارة لتوفير الخبز.

أضاف حجازي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بوزارة التعليم، اليوم الإثنين، أن هناك تعليمات لمصححي الامتحانات بعدم الالتزام بنص نموذج الإجابة، ومراعاة جوهر إجابة الطالب، مشيرًا إلى أن الوزارة حرصت على توفير عدد من المعلمين الاحيتاطين للمشاركة في أعمال الامتحانات بدلًا من المعتذرين.

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وذكر أن هناك توجيهات صارمة لواضعي أسئلة امتحانات الثانوية العامة بضرورة الابتعاد عن أي توجيهات سياسية أو دينية، متابعًا أنه يوجد لجان لتأمين الامتحانات، والوزارة تعمل على تجميع لجان الثانوية التي كان بها توتر العام الماضي, ومن الممكن أن تستعين "التعليم" بجهات خاصة لتحجيم هذه اللجان التي من المتوقع حدوث توتر بها.

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التحرير

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