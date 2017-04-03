ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة اليوم بالأسواق المحلية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

شهدت أسعار الخضار والفاكهة اليوم، ارتفاعًا كبيرًا، لكن تصدرت أسعار الطماطم المشهد، لتحقق أعلى ارتفاع خلال الأيام القليلة الماضية مسجلة نحو 9 جنيهات بأسواق الجملة، فيما استقر سعرها بالتجزئة لنحو 15 جنيهًا، مما أثار حفيظة المواطنين وأصاب الأسواق بارتباك كبير.

وسجلت البطاطس بأسواق الجملة نحو 4.5 جنيه للكيلو، والبصل نحو 7 جنيهات للكيلو، والخيار الصوب نحو 4 جنيهات للكيلو، والملوخية نحو 6 جنيهات للكيلو، والفاصوليا نحو 5 جنيهات للكيلو، والسبانخ نحو 3 جنيهات للكيلو، والبسلة نحو 4.25 جنيه للكيلو، والقلقاس نحو 7 جنيهات للكيلو.

شاهد أيضا

أما أسواق التجزئة، فقد سجلت البطاطس نحو 8 جنيهات للكيلو، والبصل نحو 8 جنيهات للكيلو، والكوسة نحو 6 جنيهات للكيلو، والبسلة نحو 7 جنيهات للكيلو، والقلقاس نحو 9 جنيهات للكيلو، والفاصوليا نحو 12 جنيهًا للكيلو، والسبانخ نحو 5 جنيهات للكيلو.

بينما شهدت أسعار الفاكهة ارتفاعًا صباح اليوم بأسواق التجزئة، و سجَّل البرتقال البلدي نحو 6 جنيهات للكيلو، واليوسفي نحو 7 جنيهات للكيلو، والتفاح الأمريكي نحو 20 جنيه للكيلو، والجولدن نحو 16 جنيه للكيلو، والتفاح السوري نحو 17 جنيهًا للكيلو، والكيوي نحو 19 جنيهًا للكيلو.