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ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة اليوم بالأسواق المحلية

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ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة اليوم بالأسواق المحلية ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة اليوم بالأسواق المحلية

التحرير

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شهدت الخضار والفاكهة اليوم، ارتفاعًا كبيرًا، لكن تصدرت أسعار الطماطم المشهد، لتحقق أعلى ارتفاع خلال الأيام القليلة الماضية مسجلة نحو 9 جنيهات بأسواق الجملة، فيما استقر سعرها بالتجزئة لنحو 15 جنيهًا، مما أثار حفيظة المواطنين وأصاب الأسواق بارتباك كبير.

وسجلت البطاطس بأسواق الجملة نحو 4.5 جنيه للكيلو، والبصل نحو 7 جنيهات للكيلو، والخيار الصوب نحو 4 جنيهات للكيلو، والملوخية نحو 6 جنيهات للكيلو، والفاصوليا نحو 5 جنيهات للكيلو، والسبانخ نحو 3 جنيهات للكيلو، والبسلة نحو 4.25 جنيه للكيلو، والقلقاس نحو 7 جنيهات للكيلو.

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أما أسواق التجزئة، فقد سجلت البطاطس نحو 8 جنيهات للكيلو، والبصل نحو 8 جنيهات للكيلو، والكوسة نحو 6 جنيهات للكيلو، والبسلة نحو 7 جنيهات للكيلو، والقلقاس نحو 9 جنيهات للكيلو، والفاصوليا نحو 12 جنيهًا للكيلو، والسبانخ نحو 5 جنيهات للكيلو.

بينما شهدت أسعار الفاكهة ارتفاعًا صباح اليوم بأسواق التجزئة، و سجَّل البرتقال البلدي نحو 6 جنيهات للكيلو، واليوسفي نحو 7 جنيهات للكيلو، والتفاح الأمريكي نحو 20 جنيه للكيلو، والجولدن نحو 16 جنيه للكيلو، والتفاح السوري نحو 17 جنيهًا للكيلو، والكيوي نحو 19 جنيهًا للكيلو.

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التحرير

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