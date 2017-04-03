البترول: توقيع 4 اتفاقيات مع شركة فجر الأردنية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي

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شارك وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، في حلقة نقاشية حول مستقبل الطاقة بالمنطقة وتحديات وفرص الاستثمار في مجال البترول والغاز، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للطاقة الذي يعقد حاليًا بالأردن بحضور وزراء النفط والطاقة في دول الأردن والعراق وليبيا والمجر ونائب وزير الكهرباء المصري ونائبي وزيري الطاقة القبرصي والإندونيسي.

وفي كلمته خلال الجلسة، استعرض وزير البترول الاتفاقيات التي تمت بين الحكومتين المصرية والقبرصية لإقامة خط أنابيب غاز طبيعي من قبرص إلى مصر بما يحقق المنفعة المتبادلة، وأيضًا الاتفاق مع العراق على بدء تنفيذ خط أنابيب البترول من العراق عبر الأردن ليتم نقله إلى معامل التكرير المصرية، وذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الدول الثلاث على أن يتم إنشاء خط غاز موازي لخط البترول لتغذية مضخات الرفع للزيت الخام.

وأشار "الملا" إلى أن اكتشاف حقل ظهر هو الكشف الأكبر في حوض البحر المتوسط، حيث تصل احتياطياته إلى 30 تريليون قدم مكعب غاز طبيعي، الأمر الذى أدى إلى فتح المجال لتحفيز الشركات العالمية لزيادة الإستثمارات لتحقيق اكتشافات أخرى فى منطقة البحر المتوسط، مما يجعل مصر مركزًا استراتيجيًا لنقل الطاقة في منطقة الشرق الأوسط.

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وعلى هامش فعاليات المؤتمر شهد المهندس طارق الملا وزير البترول و وزير الطاقة الأردنى بحضور السيد طارق عادل سفير مصر بالأردن توقيع 4 اتفاقيات مع شركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي، وقعهَّا المهندس فؤاد رشاد رئيس هيئة مديرين شركة فجر الأردنية المصرية.

وتضمنت الاتفاقية الأولى ملحق اتفاقية لشراء الغاز الطبيعي وتخصيصها لتزويد مصنع المتحدة لصناعة الحديد والصلب (المناصير) بالغاز الطبيعي، و وقَّع الاتفاقية عن شركة الكهرباء الوطنية الأردنية المهندس عبد الفتاح الدرادكة، والاتفاقيتين الثانية والثالثة لتنفيذ وإدارة وتشغيل خطوط وتسهيلات وبيع الغاز الطبيعي إلى المصنع، و وقَّع الاتفاقيتين عن الشركة المتحدة للحديد والصلب المهندس محمد الخرابشة، أم الاتفاقية الرابعة فكانت مع شركة غاز مصر لتنفيذ الخطوط والتسهيلات اللازمة لتغذية المصنع بالغاز الطبيعي، و وقَّع الاتفاقية المهندس محمد إبراهيم رئيس شركة غاز مصر.

وعقب التوقيع أشاد المهندس طارق الملا بأداء وكفاءة شركات قطاع البترول المصري (بتروجت و غاز مصر وغازتك وصان مصر) في تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي بالأردن من خلال شركة فجر الأردنية المصرية والتي تمتلك شبكة الغاز وتسهيلاتها داخل الأردن.