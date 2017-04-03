«الدولية للصناعات الغذائية» ترفع استثماراتها في مصر لمليار جنيه

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تستهدف الشركة الدولية للصناعات الغذائية، زيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة، لتصل إلى مليار جنيه، من خلال زيادة عدد فروع الشركة إلى 120 فرعًا، بعدما كانت الاستثمارات نصف مليار جنيه فقط.

وقال عماد السعيد، العضو المنتدب للشركة الدولية للصناعات الغذائية "كوك دوور"، إن الشركة تتبنى خطة استثمارية توسعية في السوق المصري بفكر شبابى جديد يظهر فى تسويقها لمنتاجاتها المتنوعة التي تلبي كل احتياجات مستهلكيها.

أضاف السعيد، أن قطاع الصناعات الغذائية يستوعب ضخ استثمارات ضخمة خلال الفترة المقبلة، خاصة في سوق يتسم بطلب ما يتجاوز 90 مليون نسمة، واصفا إياه بفرس الرهان الرابح، مشيرًا إلى أن على رأس أولويات الشركة خلال الفترة المقبلة، توسيع استثماراتها في المنطقة وخاصة في الدمام والرياض بالسعودية ودول الكويت والإمارات، وكذلك توسيع استثماراتها في إفريقيا.

تابع السعيد: "حريصون على الارتقاء بمستوى الصناعة وبمهنية العامل في كافة فروعنا ومصانعنا، وهو الهدف الأول الذي نسعى إليه والذي سيحقق رؤية الشركة بالتوسع والمنافسة عالميا مع كبرى الشركات العاملة في صناعة الوجبات السريعة وهو ما جعلنا نحتل مركز ريادي في السوق المصري متفوقين علي علامات تجارية عالمية ومتصدرين المركز الأول في العلامات المصرية".

شاهد أيضا

ووفقًا للدراسات، فإن قطاع الصناعات الغذائية يعتبر أسرع القطاعات نموا في مصر، كما أن 40% من حجم إنفاق المستهلك المصري يوجه إلى الطعام والشراب، وهى نسبة مرتفعة عن المعدل العالمي.

وأكد العضو المنتدب للشركة الدولية للصناعات الغذائية، أن الشركة قادرة على المنافسة إقليميا وعالميا، من خلال المنتجات التي تقدمها والتي تتسم بالمرونة والتطور مستعينة بأحدث النظم التكنولوجيا في مجال الصناعات الغذائية، لتلبية رغبة المستهلك.