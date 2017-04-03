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سفير إسرائيلي عن «زيارة السيسي»: صفحة جديدة بين القاهرة وواشنطن

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سفير إسرائيلي عن «زيارة السيسي»: صفحة جديدة بين القاهرة وواشنطن سفير إسرائيلي عن «زيارة السيسي»: صفحة جديدة بين القاهرة وواشنطن

التحرير

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بعنوان "الرئيس المصري في الطريق إلى مصالحة مع واشنطن" قال السفير الإسرائيلي الأسبق بالقاهرة يتسحاق لفانون إنه "على مدار 7 سنوات لم يزر رئيس مصري الولايات المتحدة بسبب التوتر في العلاقات، ومنذ إسقاط الرئيس الأسبق مبارك، والآن وصل الرئيس في زيارة رسمي بناء على دعوة من نظيره الأمريكي ، ويبدو أن جهودا جدية سيتم بذلها من قبل الطرفين لفتح صفحة جديدة.

وأضاف لفانون في مقال له بصحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية إن "إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كانت تتسم بالتعنت مع القاهرة، بسبب نظام مبارك الفردي ورغبة الولايات المتحدة في رؤية رئيس من نوع آخر في ".

ولفت إلى أن "الرئيس المصري السيسي حظي بتشجيع وتأييد من نظيره الأمريكي الجديد ترامب، والذي يـتوافق مع رؤى القاهرة، والرئيسان مهتمان ومعنيان ليس فقط بمحاربة الإرهاب الإسلامي بل وهزيمته والقضاء عليه، كلاهما يدرك أن الأولوية لتحقيق الاستقرار والهدوء، ثم تأتي بعد ذلك قضايا حقوق الإنسان من حيث الأهمية".

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وقال لفانون، إن "الرئيس ترامب غير من نغمة حديثه فيما يتعلق ببقاء نظيره السوري بشار الأسد في السلطة بدمشق وبهذا انضم إلى رؤية الرئيس المصري السيسي الداعمة لبقاء الأسد في الحكم حتى إيجاد حل سياسي لما يحدث في البلاد".

وأضاف "السيسي ينوي بالفعل تجديد العلاقات مع الولايات المتحدة كما كانت في الماضي وشهدت اهتمام واشنطن بالقاهرة وإعطائها الأولوية في العالم العربي من ناحية الاهتمام، وترامب يفهم أن القاهرة مهمة لتحقيق السلام بالشرق الأوسط، لكن الواقع أصعب مما يعتقد البعض ولهذا يتطلب الأمر تفاهمات على الصعيد الاستراتيجي بين الرئيسين".

وختم "زيارة السيسي مهمة جدا بالنسبة لمصر، ولتعزيز الاتجاهات الجديدة من خلال إعادة العلاقات الطيبة التي سادت في ماضي البلدين، ونأمل في أن يكون هناك تعاون ثلاثي بين القاهرة وتل أبيب وواشنطن، في عدد من المجالات، وبهذا يتم تشكيل محور ريادي من الدول العربية البراجماتية والذي سيساهم في تحقيق الاستقرار بالإقليم".

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