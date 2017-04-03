صور| الطرق الصوفية تبدأ احتفالات مولد السيد البدوي في طنطا

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كتب:- محمد عباس

بدأ أتباع ومريدو الطرق الصوفية، اليوم الإثنين، احتفالات المولد الرجبي للعارف بالله السيد البدوى، وسط تواجد أمني مكثف.

انتشرت الخيام وحلقات الذكر، داخل ساحة المسجد الأحمدي وبالشوارع المجاورة له، وسط توافد المريدين من مختلف المحافظات.

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ويشهد الاحتفال حلقات إنشاد ديني ومديح في العارف بالله وآل البيت منها "يا شيخ العرب يابدوى مدد.. يا أبا الفتيان نظرة.. نظرة يا سيد".

وترجع الرجبية إلى الشيخ محمد الرجبي، أحد مريدي العارف بالله، الذى ظل أسبوعًا يطعم الطعام ويقيم حلقات الذكر، عند قدومه لزيارته، فأصبحت عادة طيبة، وقرر المتصوفون جعل هذه الليلة من الموالد الصغيرة للاحتفال بها كل عام، ومن المقرر أن تستمر الاحتفالات حتى الليلة الختامية منتصف شهر أبريل الجاري.









