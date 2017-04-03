حجازي يكشف توزيع أسئلة البوكليت والدرجات على مواد الثانوية

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قال الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن توزيع أسئلة امتحانات البوكليت سوف سوف يتضمن تنوعا في عدد الأسئلة، حيث تشمل مادة التاريخ ٢٠ سؤالا، مادة الكيمياء ٤٥ سؤالا والاقتصاد ١٠ أسئلة والإحصاء ١٣ سؤالا ومادة الاستاتيكا ١٨ سؤالا، ومادة التفاضل والتكامل ١٨ سؤالا، والهندسة الفراغية ١٩ سؤالا والديناميكا ١٨ سؤالا علم النفس والاجتماع ٢٠ سؤالا، داخل البوكليت .

وأضاف حجازي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بوزارة التعليم، أن مادة الفلسفة والمنطق سوف تتضمن 20 سؤال ومادة اللغة الأجنبية الثانية بجميع أنواعها تصل إلى ٣٤ سؤالا، أما مادة التربية الدينية فسـتتضمن ٢٥ سؤالا ومادة التربية الوطنية ١٠ درجات، أما مادة الفيزياء فسـتتضمن ٤٥ سؤالا وكذلك الأحياء واللغة الأجنبية الأولى سـتتضمن ٥٠ سؤال ومادة الجغرافيا تصل عدد أسئلتها إلى ٢٠ سؤالا والدرجات تتراوح من نصف درجة إلى ثلاث درجات واللغة العربية تصل إلى ٥٠ سؤالا، التعبير الوظيفي ٤ درجات والإبداعي ١٠ درجات.

وأشار رئيس امتحانات الثانوية العامة، إلى أن أقل درجة للسؤال واحدة وأقصى درجة درجتين في المادة الواحدة.

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وعن الأسئلة الاختيارية قال حجازي إنه لم يكن هناك سؤال اختياري رئيسي، بينما يكون الاختيارى داخل السؤال الرئيسي نفسه موضحًا "يعنى جوا السؤال"، وأكد أن عدد الأسئلة الاختيارية لم تكن هي الحاكم فالدرجات الخاصة بها تتراوح بين درجة أو اثنين.