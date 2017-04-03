أخبار عاجلة

فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب -
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

قائمة «تحيا مصر» تكتسح انتخابات شعبة المستوردين بغرفة القاهرة

Google+ Print
قائمة «تحيا مصر» تكتسح انتخابات شعبة المستوردين بغرفة القاهرة قائمة «تحيا مصر» تكتسح انتخابات شعبة المستوردين بغرفة القاهرة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

اكتسحت قائمة تحيا انتخابات شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، التي أجريت مساء أمس الأحد، بعد إعادة تشكيل مجلس إدارة الشعبة لدورة جديدة تستمر لمدة 4 سنوات قادمة، عقب انتهاء دوراتها السابقة.

وتم اختيار هيئة مكتب الشعبة بالتزكية، حيث جاء عماد قناوي، رئيسًا، وسيد النواوي، وأشرف الشيمي، نائبين أول وثان، بينما تم انتخاب ياسر عبدالحكيم، سكرتيرًا عامًا للشعبة.

وقال عماد قناوي، الرئيس الجديد للشعبة، إن المهمة صعبة  وتحتاج تكثيف الجهود، معربًا عن أملة في تحقيق طموحات المستوردين، خاصة بعد الثقة الكبيرة التي تم منحها  لمجلس إدارة الشعبة بتمثيل المستوردين خلال الفترة المقبلة.

شاهد أيضا

أكد قناوي، أن الشعبة ستعمل من خلال استراتيجية جديدة تستهدف خدمة منتسبيها وتحقيق طموحاتهم، خاصة في ظل المشكلات التي تواجه مجتمع التجار والمستوردين، من خلال رؤية مستقبلية واضحة تحقق المصلحة العامة وفي مقدمتها مساندة الاقتصاد القومي.

من جانبه، أعرب علي شكري، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، عن أمله في أن تحقق شعبة المستوردين في ثوبها الجديد طموحات المستوردين، في ظل متطلبات هذا القطاع العريض الذي يحتاج مزيدًا من الجهود للتعبير عن مشاكله الحقيقية، مؤكدًا أن اكتساح قائمة تحيا مصر انتخابات الشعبة، يعني وجود انسجام وتناغم بين مجلس إدارة الشعبة.

أشاد شكري، بدور الجمعية العمومية للشعبة و ثقتها في مجلس إدارة شعبتها، مؤكدًا أن الغرفة ستقف وراء الشعبة من أجل تنفيذ  خطتها وتحقيق أهدافها لخدمة قطاعها بما يساهم في حل المشاكل ويؤدي إلى التنمية والتطوير، تماشيًا مع خطة الدولة التي تستهدف التنمية المستدامة. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص