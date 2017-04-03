قائمة «تحيا مصر» تكتسح انتخابات شعبة المستوردين بغرفة القاهرة

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اكتسحت قائمة تحيا مصر انتخابات شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، التي أجريت مساء أمس الأحد، بعد إعادة تشكيل مجلس إدارة الشعبة لدورة جديدة تستمر لمدة 4 سنوات قادمة، عقب انتهاء دوراتها السابقة.

وتم اختيار هيئة مكتب الشعبة بالتزكية، حيث جاء عماد قناوي، رئيسًا، وسيد النواوي، وأشرف الشيمي، نائبين أول وثان، بينما تم انتخاب ياسر عبدالحكيم، سكرتيرًا عامًا للشعبة.

وقال عماد قناوي، الرئيس الجديد للشعبة، إن المهمة صعبة وتحتاج تكثيف الجهود، معربًا عن أملة في تحقيق طموحات المستوردين، خاصة بعد الثقة الكبيرة التي تم منحها لمجلس إدارة الشعبة بتمثيل المستوردين خلال الفترة المقبلة.

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أكد قناوي، أن الشعبة ستعمل من خلال استراتيجية جديدة تستهدف خدمة منتسبيها وتحقيق طموحاتهم، خاصة في ظل المشكلات التي تواجه مجتمع التجار والمستوردين، من خلال رؤية مستقبلية واضحة تحقق المصلحة العامة وفي مقدمتها مساندة الاقتصاد القومي.

من جانبه، أعرب علي شكري، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، عن أمله في أن تحقق شعبة المستوردين في ثوبها الجديد طموحات المستوردين، في ظل متطلبات هذا القطاع العريض الذي يحتاج مزيدًا من الجهود للتعبير عن مشاكله الحقيقية، مؤكدًا أن اكتساح قائمة تحيا مصر انتخابات الشعبة، يعني وجود انسجام وتناغم بين مجلس إدارة الشعبة.

أشاد شكري، بدور الجمعية العمومية للشعبة و ثقتها في مجلس إدارة شعبتها، مؤكدًا أن الغرفة ستقف وراء الشعبة من أجل تنفيذ خطتها وتحقيق أهدافها لخدمة قطاعها بما يساهم في حل المشاكل ويؤدي إلى التنمية والتطوير، تماشيًا مع خطة الدولة التي تستهدف التنمية المستدامة.