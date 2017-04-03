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5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست

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5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست 5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست

التحرير

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أعلن اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، حصوله على موافقة الجهات الأمنية لحضور الجماهير للقائي سموحة، والمصري وكمبالا سيتي، ضمن مباريات ملحق دور الـ32 ببطولة الكونفيدرالية.

وقال مصدر داخل الاتحاد، إن الأمن وافق على حضور 10 آلاف متفرج للقاء سموحة وبيدفيست، و5 آلاف للقاء المصري وكمبالا.

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يلاقى فريق المصرى البورسعيدي نظيره كمبالا سيتي الأوغندين يوم 8 من شهر أبريل الحالي، بمدينة كمبالا على ملعب لوجو جو، بينما تقام مباراة العودة يوم 16 من أبريل الحالي على ملعب استاد الإسماعيلية.

بينما يلاقي سموحة فريق بيدفيست يوم 10 أبريل المقبل في جنوب إفريقيا، فيما تقام مباراة العودة على استاد برج العرب يوم 16 أبريل.

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التحرير

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