الرقابة الإدارية تكتشف هروب 10 أطفال "أحداث" من دار رعاية بالفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

كشفت حملة لهيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، قادها العقيد محمد أبو سمنة، اليوم الاثنين، عن سوءأحوال الرعاية الخاصة بالأطفال بإحدى الدور.

واشتكى أطفال لعضو الهيئة سوء معاملة الإدارة بالدار لهم، وعدم الاهتمام بتفعيل الأنشتطة لهم.

واكتشفت الرقابة هروب 10أطفال "أحداث" من الدار خلال الأيام الماضية.