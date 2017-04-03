أخبار عاجلة

فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب -
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تصادم سيارتين بكورنيش حلوانتصادم سيارتين بكورنيش حلوان

تصادم سيارتين بكورنيش حلوان (2)تصادم سيارتين بكورنيش حلوان (2)

تصادم سيارتين بكورنيش حلوان (3)تصادم سيارتين بكورنيش حلوان (3)

تصادم سيارتين بكورنيش حلوان (4)تصادم سيارتين بكورنيش حلوان (4)

كتب – فتحي عمر:
لقى شخصين مصرعهما وأصيب 4 أخرون في حادث تصادم سيارتين ميكروباص أمام القوات الجوية بكورنيش حلوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

نتج عن الحادث كثافات مرورية أمام العديد من السيارات المتجه من المعادي حتى حلوان وأنتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

تلقت غرفة عمليات إدارة العامة لمرور القاهرة بلاغاً من الخدمات المعينة بكورنيش حلوان بوقوع حادث تصادم بسيارتين ميكروباص وأمر اللواء علاء متولي مدير مرور القاهرة، بانتقال رجال المرور بصحبتهم أوناش لرفع حطام الحادث.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص