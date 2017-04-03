مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور)

كتب – فتحي عمر:

لقى شخصين مصرعهما وأصيب 4 أخرون في حادث تصادم سيارتين ميكروباص أمام القوات الجوية بكورنيش حلوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

نتج عن الحادث كثافات مرورية أمام العديد من السيارات المتجه من المعادي حتى حلوان وأنتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

تلقت غرفة عمليات إدارة العامة لمرور القاهرة بلاغاً من الخدمات المعينة بكورنيش حلوان بوقوع حادث تصادم بسيارتين ميكروباص وأمر اللواء علاء متولي مدير مرور القاهرة، بانتقال رجال المرور بصحبتهم أوناش لرفع حطام الحادث.