«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة

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قال البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، إنه من الممكن أن يلعب باقي المباريات بفريق يخلو من الأساسيين في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، في حالة واحدة فقط.

أضاف مورينيو، خلال تصريحات صحفية: "من الممكن أن تشاهدوني ألعب في البريميرليج بفريق يخلو من لاعبين أساسيين حمايةً لهم من أجل بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، وهذا سيحدث فقط إن أصبح تواجدنا في المربع الذهبي شبه مستحيل حسابيًا، لكن طالما أنه لم يصبح مستحيلًا بعد فسنستمر في المحاولة".

وأردف المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد: "لدينا مباراتي إيفرتون وسندرلاند ويجب أن ندخلهما لتحقيق الفوز، نحن نركز على البريميرليج حاليًا ولا شيء آخر، وبعد مُباراة سندرلاند ستأتي مباراة أندرلخت، وبطولة يوروبا ليج مهمة جدًا بالنسبة لنا".

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وتابع مورينيو: "ضد إيفرتون سنحاول اللعب بأفضل تشكيلة وسنحاول الفوز بالمباراة، وبعدها سنذهب لسندرلاند بنفس العقلية ونفس الهدف، ثم بعدها تأتي بطولة يوروبا ليج، ثم بعدها لا أعلم!".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 53 نقطة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الرابع بـ (58)، ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 59 نقطة، فيما يأتي توتنهام هوتسبير في المركز الثاني برصيد 62 نقطة، خلف المتصدر تشيلسي صاحب الـ 69 نقطة.

وسيلتقي مانشستر يونايتد نظيره إيفرتون غدًا الثلاثاء في ملعب أولد ترافورد، ثم سيواجه سندرلاند يوم الأحد المقبل في ملعب أوف لايت في البريميرليج، ثم سيواجه أندرلخت البلجيكي في الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" يوم الخميس 13 أبريل.