«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة

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دخل البرازيلي نيمار دا دسيلفا، صانع ألعاب نادي برشلونة، تاريخ ناديه الكتالوني، بتسجيله هدفه رقم 100 مع البلوجرانا في المباراة التي فاز فيها فريقه 4-1 على غرناطة مساء أمس الأحد، في المدينة الأندلسية في إطار منافسات الجولة 29 للدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".

وأصبح نيمار - ثالث أفضل هداف برازيلي في تاريخ برشلونة، بعد ريفالدو (130) وإيفاريستو (105)، كما استغرق النجم البرازيلي 178 مباراة فقط ليصل لهدفه المئوي منذ وصوله عام 2013 من فريق سانتوس البرازيلي إلى برشلونة، ليتجاوز زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي احتاج 188 مباراة ليسجل الهدف رقم 100.

في ضوء ذلك استعرضت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اللاعبين الذين تمكنوا من تسجيل 100 هدفًا مع برشلونة، نبرزهم لكم كما يلي:

1- لاديسلاو كوبالا، سجل 100 هدفًا في 103 مباراة.

2- ماريانو مارتن ألونسو، سجل 100 هدفًا في 114 مباراة.

3- لويس سواريز، سجل 100 هدفًا في 120 مباراة.

4- إيفاريستو دي ماسيدو، سجل 100 هدفًا في 143 مباراة.

5- يولوجيو مارتينيز، سجل 100 هدفًا في 152 مباراة.

6- صامويل إيتو، سجل 100 هدفًا في 154 مباراة.

7- خريستو ستويتشكوف، سجل 100 هدفًا في 155 مباراة.

8- سيزار ألفاريز، سجل 100 هدفًا في 161 مباراة.

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9- ريفالدو، سجل 100 هدفًا في 172 مباراة.

10- نيمار، سجل 100 هدفًا في 178 مباراة.

11- ميسي، سجل 100 هدفًا في 188 مباراة.

12- جوزيه أنطونيو زالدوا، سجل 100 هدفًا في 196 مباراة.

13- باتريك كلايفرت، سجل 100 هدفًا في 202 مباراة.

14- إستانيسلاو باسورا، سجل 100 هدفًا في 247 مباراة.

15- لويس إنريكي، سجل 100 هدفًا في 256 مباراة.

16- كارلوس ريكساش، سجل 100 هدفًا في 450 مباراة.

وأضافت ماركا، أن الأهداف الـ 100 لنيمار جاءت موزعة بين 64 هدفًا في الدوري الإسباني، و21 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، و14 هدفًأ في كأس ملك إسبانيا وهدف واحد فى كأس السوبر الإسبانية.

يشار إلى أن أهداف نيمار الـ100 مع برشلونة جاءت 70 بالقدم اليمنى، و24 بالقدم اليسرى، و6 بالرأس... علاوة انه أحرزهم كالآتي 92 من داخل المنطقة ( من بينهم 12 ركلة جزاء)، 8 من خارج المنطقة.