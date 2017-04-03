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صورة.. طرائف التسوق الإلكتروني.. صدمة شاب اشترى "تيشرت" فوصلته مفاجأة

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مصراوي Masrawy

صورة.. طرائف التسوق الإلكتروني.. شاب اشترى "تيشرت"

كتبت - هاجر حاتم:

قام شاب يدعى "جيرمي روسيل" بالشراء أونلاين عبر موقع "أمازون" الشهير، حيث اختار "تيشرت" رياضي، لتصله مفاجأة أخرى.

نشر "جيرمي" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لـ "التيشرت" الذي اختاره، وصورة له مع الطلب الذي وصله من الموقع، ليظهر تصميم مختلف تمامًا عن صورة "التيشرت"، حيث فوجئ أن "التيشرت" "فستان"!.

وهنا جاءت التعليقات ساخرة مما يحدث للأشخاص أثناء الشراء "أونلاين"، حيث علق بعضهم ساخرًا " هذه أحسن مفاجأة في كذبة أبريل".

صورة.. طرائف التسوق الإلكتروني.. شاب اشترى

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