النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في ضبط مدرس بالبحر الأحمر بـ53 لفافة هيروين

كتب- عمرو علي:

أمر المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالتحقيق العاجل بشأن ضبط مدرس بالغردقة بحوزته 53 لفافة هيرويين وقطعة حجرية من ذات المخدر.

وكلف رئيس هيئة النيابة الإدارية نيابة الغردقة الإدارية، بسرعة التحقيق في بلاغ وزير التربية والتعليم بشأن قيام قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن البحر الأحمر بضبط "أ.ع" معلم بمدرسة حسين سعيد الابتدائية بالغردقة وبحوزته الكميات المشار إليها من مخدر الهيرويين.

وتم إخطار إدارة أمن الوزارة بالواقعة، وبالعرض على وزير التربية والتعليم، أحال الواقعة إلى النيابة الإدارية بالغردقة لتحديد المسئولية التأديبية للمتهم المذكور.

وتباشر النيابة التحقيق بمعرفه الأستاذة شيماء رمضان رئيس النيابة، بإشراف المستشار إسلام مقلد مدير نيابة الغردقة الإدارية.