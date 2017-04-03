أخبار عاجلة

فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب -
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في ضبط مدرس بالبحر الأحمر بـ53 لفافة هيروين

Google+ Print
النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في ضبط مدرس بالبحر الأحمر بـ53 لفافة هيروين النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في ضبط مدرس بالبحر الأحمر بـ53 لفافة هيروين

مصراوي Masrawy

النيابة الإدارية

كتب- عمرو علي:

أمر المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالتحقيق العاجل بشأن ضبط مدرس بالغردقة بحوزته 53 لفافة هيرويين وقطعة حجرية من ذات المخدر.

وكلف رئيس هيئة النيابة الإدارية نيابة الغردقة الإدارية، بسرعة التحقيق في بلاغ وزير التربية والتعليم بشأن قيام قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن البحر الأحمر بضبط "أ.ع" معلم بمدرسة حسين سعيد الابتدائية بالغردقة وبحوزته الكميات المشار إليها من مخدر الهيرويين.

وتم إخطار إدارة أمن الوزارة بالواقعة، وبالعرض على وزير التربية والتعليم، أحال الواقعة إلى النيابة الإدارية بالغردقة لتحديد المسئولية التأديبية للمتهم المذكور.

وتباشر النيابة التحقيق بمعرفه الأستاذة شيماء رمضان رئيس النيابة، بإشراف المستشار إسلام مقلد مدير نيابة الغردقة الإدارية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص