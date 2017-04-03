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بعد معركة مسلحة في "نخل".. ضبط اثنين محكوم عليهم بالمؤبد في شمال سيناء

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بعد معركة مسلحة في "نخل".. ضبط اثنين محكوم عليهم بالمؤبد في شمال سيناء بعد معركة مسلحة في "نخل".. ضبط اثنين محكوم عليهم بالمؤبد في شمال سيناء

مصراوي Masrawy

مديرية امن شمال سيناء

كتب ـ علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء بالاشتراك مع فرع الأمن العام من ضبط إثنين محكوم عليهما بالسجن المؤبد بدائرة قسم شرطة نخل.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الاثنين، إن أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن شمال سيناء بالاشتراك مع قطاع مصلحة الأمن العام في حملة أمنية شنوا حملة أمنية استهدفت دائرة قسم شرطة نخل بشمال سيناء، وتمكنت من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية محكوم عليهما بالسجن المؤبد في قضية قتل عمد .

وأضاف البيان ، أنه لدى وصول القوات لمكان اختبائهما بادر المتهمان إطلاق أعيرة نارية فبادلتهما القوات حتى تمكنت من السيطرة عليهما وضبطهما وبحوزة أحدهما (طبنجة -10 طلقات من ذات العيار – 50 جرام من مخدر الأفيون – 12200 جنيه)، وكذا ضبط سيارة ملاكي بداخلها ( 15 طلقة نارية ونظارة ميدان)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .

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