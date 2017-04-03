السجن المؤبد لـ4 متهمين لاتهامهم بحيازة مفرقعات والانضمام لجماعة إرهابية

كتب- عمرو علي:

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، الاثنين، بالسجن المؤبد غيابيًا لـ 4 متهمين لاتهامهم بحيازة مواد مفرقعة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

والمتهمون هم محسن إبراهيم، سلامة قدري، مختار محروس، درويش محمد سالم.

كانت نيابة العامة قد وجهت للمتهمين مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة أسلحة نارية وخرطوش، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية.