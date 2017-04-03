المشدد 5 سنوات لـ 17 متهمًا و3 سنوات لحدث في أحداث شغب "طلعت حرب"

كتب- عمرو علي:

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الاثنين، بالسجن المشدد 5 سنوات لـ 17 متهمًا بالتظاهر في أحداث طلعت حرب يوم 22 يناير 2015، كما قضت بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهم حدث غيابيًا.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية المقيدة برقم 1876 لسنة 2015 كلي وسط، ارتكاب جرائم التظاهر دون تصريح، والتجمهر، وقطع الطريق، وتعطيل المواصلات العامة والخاصة، وحيازة ألعاب نارية، والتعدي على قوات الشرطة، وحيازة شماريخ.