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بالصور.. وفد وزارة الري يبحث نتائج حملات إزالة التعديات على النيل بالمنيا

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مصراوي Masrawy

حملة ازالة تعديات النيل (1)حملة ازالة تعديات النيل (1)

حملة ازالة تعديات النيل (2)حملة ازالة تعديات النيل (2)

حملة ازالة تعديات النيل (3)حملة ازالة تعديات النيل (3)

حملة ازالة تعديات النيل (4)حملة ازالة تعديات النيل (4)

حملة ازالة تعديات النيل (5)حملة ازالة تعديات النيل (5)

حملة ازالة تعديات النيل (6)حملة ازالة تعديات النيل (6)

المنيا - ريمون الراوي:
بحث عصام البديوى محافظ المنيا، صباح اليوم الاثنين، مع وفد وزارة الري والموارد المائية استكمال الأعمال الخاصة بتنفيذ قرارات إزالة التعديات على مجرى نهر النيل.

وتجئ زيارة الوفد للتأكد من سير الحملة المكثفة التي بدأت على مستوى الجمهورية ابتداء من 7 مارس الماضي.

وأكدت المحافظة أن الحملة حققت بالمنيا أعلى معدل في التنفيذ لعدد الحالات التي جرى إزالتها على مجرى نهر النيل وبلغت 500 حتى اليوم.

ضم الوفد المهندس عماد ميخائيل، رئيس مصلحة الري والمهندس صلاح فتحي عز، رئيس قطاع تطوير حماية النيل بفرعيه والمهندس رمضان كمال، وكيل وزارة الري بالمنيا والمهندس أيمن أنور مدير حماية النيل بالمنيا.

وقال المحافظ إن المنيا على أتم استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم وتسخير إمكانياتها لإزالة جميع حالات التعدي الواقعة على مجرى نهر النيل.

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