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نقل مدير مدرسة ومجازاة 23 عاملا لإهمالهم في أداء عملهم بالشرقية

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نقل مدير مدرسة ومجازاة 23 عاملا لإهمالهم في أداء عملهم بالشرقية نقل مدير مدرسة ومجازاة 23 عاملا لإهمالهم في أداء عملهم بالشرقية

مصراوي Masrawy

اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

قرر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، نقل مدير مدرسة السلام الإبتدائية (1) التابعة لإدارة العاشر من رمضان التعليمية، ومجازاة 23 من العاملين بالمدرسة بخصم 3 أيام من الراتب؛ للإهمال والتقاعس في العمل، وعدم تواجدهم بالمدرسة وتركهم مقر عملهم قبل انتهاء المواعيد الرسمية.

وشدد المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، على ضرورة الإلتزام بمواعيد الحضور والإنصراف داخل دولاب العمل الحكومي؛ لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق الانضباط، لضمان تحسين مستوى الآداء والخدمات المقدمة للجماهير.

كانت لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، قامت بالمرور المفاجيء على مقر مدرسة السلام الإبتدائية رقم 1، التابعة لإدارة العاشر من رمضان التعليمية، وتبين عدم تواجد 23 من العاملين بالمدرسة ومغادرتهم مقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية، وتبين إهمال مدير المدرسة وتقاعسه في آداء واجبه الوظيفي.

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