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القنصلية المصرية في جدة تتواصل مع الصيادين المصريين المحتجزين بـ"الليث"

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القنصلية المصرية في جدة تتواصل مع الصيادين المصريين المحتجزين بـ"الليث" القنصلية المصرية في جدة تتواصل مع الصيادين المصريين المحتجزين بـ"الليث"

مصراوي Masrawy

القنصلية المصرية في جدة

القاهرة- أ ش أ:

صرح السفير خالد رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج -تعقيبًا على ما نشر ببعض وسائل الإعلام حول احتجاز كفيل سعودي لعدد 6 صيادين مصريين من منطقة البرلس بكفر الشيخ-، بأن القنصلية العامة المصرية في جدة قامت بالتواصل هاتفيا مع الصيادين المصريين المقيمين بمحافظة الليث على بعد نحو 150 كلم من مدينة جدة.

كما قامت القنصلية المصرية بإيفاد المستشار العمالي والسكرتير القانوني بها إلى محل إقامة الصيادين للوقوف على حالتهم وتقديم كافة أوجه الدعم القانوني والقنصلي لهم.
وأضاف مساعد وزير الخارجية - فى تصريح له اليوم الإثنين -، أنه تبين وجود خلاف بين الصيادين والكفيل نتيجة عدم صرف رواتبهم منذ عدة أشهر، فضلا عن توقف الصيادين عن العمل منذ 10 أيام.

وأوضح أن وفد القنصلية قام بمقابلة وكيل الكفيل للعمل على تسوية الخلاف وتوفير مكان إقامة وسبل معيشة كريمة للصيادين، فضلا عن التواصل مع الكفيل السعودي شخصيا لتسوية الخلاف المادي بين الطرفين، مؤكدا عزم القنصلية على استمرار مساعيها لحل الخلاف بما يحفظ حقوق الصيادين. ​

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